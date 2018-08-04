Опубликована методичка для священников-видеоблогеров

Русская православная церковь разработала рекомендации для священнослужителей по ведению видеоблогов. Текст опубликован на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и средством массовой информации.

Согласно рекомендациям, видеоблог стоит рассматривать в качестве продолжения пастырской деятельности. Отмечается риск деформации мотивов священнослужителей, поскольку психологическая власть, полученная с помощью такого инструмента, может трансформироваться в эгоцентризм и даже гуруизм, что осуждается Церковью.

Монетизация блога с целью окупить расходы на его ведение и в качестве дополнительного заработка греховным не считается, но не должна превращаться в самоцель.

В рекомендациях сказано, что священник-видеоблогер «самостоятельно творчески определяет способы и стиль подачи материала, согласуясь со своей христианской совестью, Священными Писанием и Преданием». Вместе с тем, его предостерегают от использования нецензурной лексики, унижения достоинства, демонстрации сцен насилия, распространения клеветы, а также от высмеивания недостатков других групп и употребления кличек и ярлыков.

В 2017 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался в поддержку священников-блогеров, но призвал отказаться от употребления интернет-сленга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



