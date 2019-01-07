Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Современные электронные устройства хороши удобством, но таят в себе опасность. Об этом заявил патриарх Кирилл в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, гаджеты несут в себе опасность стать средством контроля информации из одной точки, что демонстрирует пришествие Антихриста.

«Контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род», — объяснил он.

Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.

Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах. Например, в августе 2018 года он предупредил, что устройства могут использоваться для тотальной слежки за людьми. По его словам, в интернете многие люди рассказывают очень личные вещи, которые раньше можно было услышать только на исповеди.

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