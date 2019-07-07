Восстановленный с помощью «Роснефти» собор освятил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию и совершил освящение Собора Рождества Богородицы Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть», благодаря финансовой поддержки которой собор был восстановлен.

«Хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, потому что после посещения этой обители он дал указание Игорю Ивановичу Сечину, руководителю "Роснефти", принять на компанию основную ответственность за восстановление этой святыни, — заявил патриарх после окончания службы. — Десять лет тому назад я посещал Коневскую обитель, хорошо помню, в каком состоянии она находилась. Теперь перед нами предстает монастырь, я не хочу сказать в первозданной красоте - в более чем в первозданной красоте. Те, кто волю к восстановлению этой обители приложил, пусть навсегда сохраняются в памяти монастыря и в молитвах».

На острове Коневец Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с ходом работ по реконструкции обители, принял участие в открытии памятника преподобному Арсению Коневскому и вручил патриаршие грамоты сотрудникам компании «Роснефть», принимавшим активное участие в восстановлении Коневского Рождество-Богородичного монастыря.

Собор Рождества Богородицы является центром монастырского ансамбля. Реставрационные работы проведены в обоих храмах собора. Воссозданы штукатурные слои стен и сводов, оконные заполнения, деревянные дощатые покрытия полов храма и ризницы, восстановлена известняковая облицовка полов притворов, ступеней и площадок лестницы. В верхнем храме воссозданы живописная отделка и чугунная литая лестница в чердачные помещения. Проведены инженерные сети — отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация, пожарная сигнализация. Восстановлены и окрашены фасады и кровля.

В монастыре воссоздана монументальная живопись, восстановлены утраченные резные иконостасы. Специально для обители в Воронеже были отлиты колокола для монастырской звонницы общей массой 14 тонн. При восстановлении утраченных колоколов Коневского монастыря реставраторы основывались на изучении архивных данных и результатов натурных исследований с привлечением звонарей Московского Кремля и Храма Христа Спасителя.

Во время своего визита Патриарх Московский и всея Руси Кирилл В соборе вновь размещены две самые почитаемые святыни Коневского монастыря — рака с мощами преподобного Арсения и список с чудотворной Коневской иконы Божией Матери.

