В столичных СИЗО пожаловались на недостаток богослужений

Заключенные московских следственных изоляторов жалуются на то, что посетить тюремные храмы им удается слишком редко. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков, передают «Известия».

По словам помощника начальника УФСИН Москвы по работе с верующими диакона Кирилла Марковского, иногда заключенные не могут попасть на службу по несколько месяцев. Усложняется это тем, что пойти в храм можно только с сокамерниками. Из-за отсутствия одного из заключенных по уважительной причине всем остальным приходится ждать следующего раза для посещения.

Отмечается, что чаще всего жалобы из-за доступа в храм поступают из московского СИЗО №4. По словам Марковского, он открыт там лишь раз в неделю.

В частности, проблема возникла из-за недостатка священников в столичных СИЗО, отмечает издание. Однако посещение храмов затруднено и из-за ограничений в правилах доступа к ним. По мнению пресс-секретаря патриарха Кирилла, эти правила необходимо пересмотреть.

В феврале сообщалось, что психологи и священники помогли снизить количество самоубийств в российских колониях и СИЗО на треть. За последние пять лет количество суицидов сократилось на 38 процентов.

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