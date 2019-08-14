В Госдуме озаботились электросамокатами на дорогах

Правила дорожного движения (ПДД) нуждаются в изменении из-за ставших популярными таких новых видов транспорта, как электросамокаты и гироскутеры. Об этом «Парламентской газете» сообщили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Председатель комитета Ярослав Нилов направил соответствующие предложения главе Минтранса Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. В документе он указал на то, что в последнее время горожане и сотрудники компаний начали передвигаться на электробайках, моноколесах, гироскутерах и сегвеях. При этом передвижение на них до сих пор никак не регулируется, а в случае ДТП виноватым становится водитель автомобиля.

Газета указывает, что ранее за регулирование передвижения на транспортных средствах с аккумулятором выступал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он отмечал, что из-за отсутствия правил многие катаются на них, где хотят.

Внести правки в ПДД предлагали еще в прошлом году.

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