В Госдуме заинтересовались гироскутерами

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил обязать россиян регистрировать сигвеи, гироскутеры и моноколеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

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Законотворец также предлагает дополнить правила дорожного движения пунктами касательно подобных средств передвижения и их владельцев. По его утверждению, этот вопрос необходимо урегулировать ввиду «максимальной развиваемой скорости и общей технической сложности устройства».

«Несмотря на то, что нормативно-правовое регулирование всегда будет отставать от технического прогресса, органам государственной власти необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники», — резюмирует Власов.

В августе 2017 года пользователи сети позавидовали копающемуся в мусорном баке бомжу на гироскутере. «Блин, даже бомжи-дауншифтеры богаче меня», «Уверен, что у этого бомжа камера на телефоне получше, чем у автора», — запричитали комментаторы.

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