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В Госдуме заинтересовались гироскутерами

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил обязать россиян регистрировать сигвеи, гироскутеры и моноколеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Законотворец также предлагает дополнить правила дорожного движения пунктами касательно подобных средств передвижения и их владельцев. По его утверждению, этот вопрос необходимо урегулировать ввиду «максимальной развиваемой скорости и общей технической сложности устройства».

«Несмотря на то, что нормативно-правовое регулирование всегда будет отставать от технического прогресса, органам государственной власти необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники», — резюмирует Власов.

В августе 2017 года пользователи сети позавидовали копающемуся в мусорном баке бомжу на гироскутере. «Блин, даже бомжи-дауншифтеры богаче меня», «Уверен, что у этого бомжа камера на телефоне получше, чем у автора», — запричитали комментаторы.

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