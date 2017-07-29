В Мосгордуме задумались о запрете на гироскутеры в метро

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко заявила о необходимости запретить провоз и использование на территории московского метро гироскутеров и моноколес. Об этом сообщает агентство РИАМО.

«Зачастую молодые люди пользуются гироскутерами и другими современными спортивными транспортными средствами для передвижения по платформе от вагона метро до эскалатора и обратно, и даже в часы пик, пользуясь тем, что они не указаны в правилах пользования метрополитена, подобно роликам, велосипедам или самокатам, а значит, и выговор не сделать, и не оштрафовать», — заметила Святенко.

Политик призвала обновить список запрещенных к использованию и провозу в метро предметов, чтобы внести в него «любые новомодные транспортные средства». Такие изменения могут быть приняты постановлением правительства Москвы.

Действующие правила пользования метрополитеном запрещают провоз и пользование на станциях метро роликов, велосипедов, за исключением складных, а также скейтбордов и самокатов. Этот запрет касается территорий станций и подуличных переходов подземки.