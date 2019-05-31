Батуты и электросамокаты признали опасными для детей

Использование электрических самокатов и детских батутов в городе нужно регулировать в целях безопасности, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Об этом пишет пишет ТАСС.

Он отметил, что самокаты — более серьезная проблема, чем ситуация с мопедами. «Сейчас шныряют и взрослые, и дети на этих электрических самокатах по тротуарам и не по тротуарам, на улицу выезжают», — сказал Рошаль.

Также он рассказал об опасности батутов. По его словам, «увлеченные прибылью» предприниматели устанавливают батуты без достаточного количества ограждений, которые защищают детей от травм.

Как сообщалось ранее, в Улан-Удэ сильный ветер подбросил в воздух и перевернул надувной замок, в котором находились дети. Пятерых пострадавших в возрасте от двух до семи лет госпитализировали с травами. Четверых отправили в реанимацию, где их ввели в медикаментозный сон. Еще одного поместили в отделение травматологии в состоянии средней тяжести. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что семьям пострадавших выплатят компенсации для покрытия всех медицинских расходов. Он заявил, что батут был неправильно закреплен, и поручил проверить все парки отдыха и аттракционы в республике на безопасность.

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