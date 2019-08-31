Перечислены изменения в жизни россиян с сентября

В сентябре в России вступают в силу нормативные акты в разных сферах жизни. Изменения коснутся службы в армии, пенсий, театральных билетов и дорожно-транспортных происшествий. Основные перечисляет газета «Известия».

Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах. Пенсионеры, проработавшие в сфере сельского хозяйства не менее 30 лет, имеют право на прибавку 25 процентов к фиксированной части с 1 января.

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С осени станет проще оформлять извещение о ДТП для подачи в страховую компанию — услуга станет доступна в электронном виде. Специальный сервис заработает на сайте госуслуг.

У владельцев беспилотных летательных аппаратов, наоборот, прибавится забот. Их обязали ставить беспилотники, в том числе небольшие игрушечные, на официальный учет. Регистрировать нужно устройства весом от 250 граммов до 30 килограммов в течение 10 дней с момента приобретения. Подать заявление о регистрации можно через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг. На иностранцев это нововведение не распространяется.

С 1 сентября граждане могут отказаться от права на отсрочку от службы в армии или освобождения от нее. Для призыва достаточно будет подать заявление. Также новый закон позволяет досрочно уволиться с воинской службы при рождении второго ребенка или с появлением необходимости ухаживать за близким родственником.

Также с сентября звук со всех судебных заседаний, кроме закрытых, будет записываться и храниться в специальной базе данных.

25 сентября вступают в силу поправки о создании единой информационной системы учета и контроля за обращением с отходами наивысших классов опасности. Заниматься утилизацией отходов будет федеральный оператор.

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