Подсчитано число безработных предпенсионеров

Около 60 процентов россиян предпенсионного возраста не трудоустроены официально. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

По данным ПФР, на официальном месте работы трудятся только 1,8 миллиона мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2 миллиона женщин 1964–1968 годов рождения. При этом среди мужчин доля официальных работников выше: 43 процента против 38 процентов у женщин.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков добавляет, что еще 20-25 процентов предпенсионеров могут быть трудоустроены неофициально. По его словам, компании неохотно отказываются от сотрудничества с пожилыми работниками, так как они обладают большим опытом.

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В то же время член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов оценивает уровень безработицы среди россиян предпенсионного возраста как «беспрецедентно высокий». Он утверждает, что многие граждане сталкиваются с проблемами при трудоустройстве и дискриминацией по возрасту уже с 45 лет.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2019 года в России проживает 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 миллиона человек. В середине июля Минтруд предупредил о росте безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста. Ожидается, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Полностью процесс повышения пенсионного возраста в России будет завершен в 2028 году.

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