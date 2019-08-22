Названы самые «стабильные» сферы для работы

Наиболее стабильно и комфортно ощущают себя сотрудники сфер продаж и консультирования, а также работники туристического и ресторанного бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты исследования настроений на рынке труда в третьем квартале 2019 года, проведенного компанией HeadHunter. Копия результатов имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По его данным, также комфортно ощущают себя работники сфер информационных технологий и телекоммуникации, маркетинга, рекламы и PR. Наименее уверены в своей работе топ-менеджеры, сотрудники банковской, инвестиционной и лизинговой сфер, работники, занятые в искусстве, развлечениях и медиа.

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Около четверти россиян заявили, что опасаются быть уволенными. Эти данные в среднем соответствуют показателям, которые наблюдались в предыдущих кварталах. Меньше всех опасаются сокращений работники науки и образования, а также начинающие специалисты, больше все — представители банковской среды и сферы «Инсталляция и сервис».

Почти 70 процентов опрошенных специалистов считают, что найти работу в их профессиональной области сложно. Противоположного мнения придерживаются только 3 процента опрошенных.

Ранее в августе сообщалось, что российский рынок труда недосчитался около 605 тысяч человек. Причиной стал массовый исход граждан предпенсионного возраста, вызванный естественными причинами, а также нежеланием работодателей иметь дело с льготной категорией граждан.

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