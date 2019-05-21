Мигранты разочаровались в работе в России

Российский рынок труда все меньше привлекает мигрантов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР).

В 2015 году временно работать в России были готовы 53 процента жителей Таджикистана, к 2017-му их доля сократилась до 37 процентов. В Молдавии этот показатель упал с 27 до 17 процентов, в Киргизии — с 38 до 30 процентов.

Параллельно выросло количество россиян, которые не желают видеть у себя в стране иностранных работников. По последним данным, таких 53 процента населения (в 2012 году их было 46 процентов).

При этом только три процента опрошенных россиян готовы переехать на работу в другие страны СНГ. По данным РАНХиГС, миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался минимальным с 2005 года (124,9 тысячи человек).

Минэкономики ранее решило упростить въезд в Россию для мигрантов, изменив критерии, по которым определяются высококвалифицированные специалисты, имеющие ряд преференций, связанных с оформлением вида на жительство.

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