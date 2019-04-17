Россия потеряла привлекательность для таджиков

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что число приезжающих в Россию трудовых мигрантов из его страны сокращается. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Так, по словам Рахмона, в 2018 году на заработки в Россию из Таджикистана выехали 480 тысяч человек, что на 50 процентов меньше пиковых значений начала 2000-х годов.

Ранее в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада Советского Союза.

Меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Больше всего сократилось количество приезжающих с Украины и из Узбекистана — эти страны в прошлом являлись крупнейшими миграционными донорами для России.

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