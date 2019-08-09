В российском городе прошла ярмарка вакансий для пенсионеров

В Махачкале для пенсионеров устроили ярмарку вакансий в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщает «Мирмол».

По информации издания, в мероприятии приняли участие четыре потенциальных работодателя. Пенсионерам было предложено 45 вакансий. Участвовало в ярмарке 28 безработных. По итогам мероприятия одного из соискателей устроили на должность начальника участка в компании «Строймонтаж».

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Уточняется, что резюме оставшихся участников ярмарки направили на рассмотрение работодателей. Остальные жители региона пенсионного и предпенсионного возраста могут обратиться по поводу работы в центр занятости населения, откуда их могут направить на переобучение. Отмечается, что тем, кто будет получать новую специальность, будет выплачиваться ежемесячная стипендия.

Переобучение пожилых россиян будет проводиться в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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