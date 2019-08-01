Специальные дворовые менеджеры займутся досугом пожилых россиян

В Югре запустили проект «Дворовый менеджмент», в рамках которого волонтеры и сотрудники социальных центров займутся организацией досуга пожилых людей. Об этом сообщила первый заместитель директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, передает ТАСС.

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«Мы стараемся охватить каждого пожилого человека, чтобы он не в квартире один находился, а был в обществе», — рассказала она. Так, за каждым соцработником будет закреплен участок, пожилые жители которого смогут пройти анкетирование и указать свои интересы. На основании полученных данных будет приниматься решение, какой вид досуга — культурный, образовательный или спортивный — предложат пожилым людям в том или ином населенном пункте.

«После этого подключаются волонтеры серебряного возраста, которые распределенных по интересам граждан приводят в музеи, занимаются с ними скандинавской ходьбой или иным досугом. Все это бесплатно», — уточнила Пономарева.

Проект «Дворовый менеджмент» реализуется в рамках национального проекта «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено 3105,2 миллиардов.

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