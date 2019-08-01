Специальные дворовые менеджеры займутся досугом пожилых россиян

В Югре запустили проект «Дворовый менеджмент», в рамках которого волонтеры и сотрудники социальных центров займутся организацией досуга пожилых людей. Об этом сообщила первый заместитель директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, передает ТАСС.
«Мы стараемся охватить каждого пожилого человека, чтобы он не в квартире один находился, а был в обществе», — рассказала она. Так, за каждым соцработником будет закреплен участок, пожилые жители которого смогут пройти анкетирование и указать свои интересы. На основании полученных данных будет приниматься решение, какой вид досуга — культурный, образовательный или спортивный — предложат пожилым людям в том или ином населенном пункте.
«После этого подключаются волонтеры серебряного возраста, которые распределенных по интересам граждан приводят в музеи, занимаются с ними скандинавской ходьбой или иным досугом. Все это бесплатно», — уточнила Пономарева.
Проект «Дворовый менеджмент» реализуется в рамках национального проекта «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено 3105,2 миллиардов.