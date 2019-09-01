В России вступили в силу новые правила оформления ДТП

В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Предполагается, что специальный сервис позволит уменьшить время оформления ДТП по европротоколу до 15 минут и снизить число заторов на дорогах из-за незначительных аварий. Эксперимент начнется в ноябре в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а с середины 2020 года распространится на всю Россию, писала ранее «Парламентская газета».

Сейчас участники ДТП самостоятельно заполняют европротокол о ДТП в двух экземплярах на бланках, которые выдает страховая компания при покупке полиса ОСАГО. Отмечается, что без подсказки эксперта заполнить правильно этот документ трудно. Кроме того, нужно успеть за пять рабочих дней доставить страховщикам подписанные обеими сторонами документы. Сделать это можно по почте заказным письмом, факсом или привезти в офис лично.

Мобильное приложение поможет участникам ДТП пошагово заполнить европротокол по разработанной Центробанком форме. После этого составленный онлайн документ попадет в страховую компанию практически мгновенно.

Европротокол — процедура оформления ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Согласно ней, водители на месте самостоятельно заполняют документы для получения выплаты по ОСАГО, которые потом рассматривает страховая компания. Такой документ оформляется только в случае небольших аварий: в регионах предельный размер выплаты по европротоколу составляет 100 тысяч рублей, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 400 тысяч.

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