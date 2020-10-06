В России введут штрафы за мытье машины на улице и парковку на газоне

За проезд по газону и парковку на нем российских водителей собрались штрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. Мойка машины в неположенном месте и «автохлам» на улице может обойтись в 1-3 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект статьи 16.9 КоАП «Нарушения требований в области благоустройства территории».

Помимо газона, автомобиль нельзя будет поставить на детских игровых и спортивных площадках, местах отдыха, цветниках и других засаженных растениями территориях. Исключением станет спецтранспорт, используемый для работ по благоустройству.

Еще одно нововведение — штрафы за несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов. Для граждан они составят 1,5-3 тысячи рублей, для юридических лиц — 20-25 тысяч.

Член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила агентству, что в первой редакции проекта КоАП не было отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории, при этом этот пункт станет важным в первую очередь для регионов. Администрировать подобные нарушения смогут в том числе местные уполномоченные сотрудники муниципалитетов, которые сейчас не имеют достаточных полномочий, чтобы предупреждать их и пресекать.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы для шумных мотоциклистов.