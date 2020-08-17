В России придумали новый штраф для всех

Кодекс об административных нарушениях (КоАП) России может пополнить новая статья за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, предусматривающая штрафы для всех категорий — физических, должностных и юридических лиц. Об этом со ссылкой на законопроект, предложенный депутатами Татарстана и поддержанный всеми фракциями Госдумы, пишут «Известия».

Размер штрафа предварительно составит 2-3 тысячи рублей, 20-40 тысяч и 300-500 тысяч соответственно. Как объяснили авторы инициативы, нынешние документы не позволяют полноценно принимать меры воздействия при выявлении нарушений и приводят к существенным потерям.

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В пояснительной записке говорится, что в проектах добыча полезных ископаемых на территории республики должна составлять 23,86 миллиона кубометров в год, но в реальности объем составляет 14,676 миллиона. Недополученные налоги в бюджет Татарстана оцениваются в 81,28 миллиона рублей, а еще почти 10 миллионов республика теряет на нарушении сроков выполнения лицензионных соглашений.

В отзыве правительства указано, что поправки позволят восполнить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность превентивной функции в КоАП. Однако предлагается отказаться от введения новой статьи и вместо этого изменить одну из существующих.

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный рассказал, что зачастую лицензии приобретают для спекуляций и перепродажи, то есть никаких инвестиций экономика региона не получает. В ЛДПР, в свою очередь, предлагают не распространять штрафы на физических лиц, а для компаний ввести такую меру, как отзыв лицензии.

Ранее правительство России подготовило объемный пакет поправок в Налоговый кодекс, который даст значительно больше оснований штрафовать компании при подаче налоговых деклараций.