В России решили штрафовать при уплате налогов

Правительство России подготовило законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые позволят резко увеличить общую сумму штрафов при уплате налогов даже при отсутствии злого умысла и каких-либо нарушений, пишет газета «Ведомости».

Документ разрешает Федеральной налоговой службе (ФНС) считать недействительными декларации, содержащие арифметические ошибки. В кабмине решили изменить действующий порядок, при котором декларация с ошибками считается поданной, но налогоплательщику дается пять дней на внесение в нее корректных сведений.

Опрошенные изданием налоговые юристы объяснили, что чаще всего арифметические ошибки в декларациях совершаются не намеренно, а из-за невнимательности или некомпетентности ответственного сотрудника. Сознательное искажение документа чревато налоговой, административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью.

Нередки и случаи, когда предприниматели попросту не в состоянии корректно рассчитать налоги и вычеты из них, поскольку для этого у них еще нет всех данных. Например, у него контрагент не предоставил счет-фактуру в указанный срок.

Как пояснил партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов, в случае утверждения поправок добросовестный налогоплательщик может оказаться нарушителем в любой момент, а значит, ему могут назначить штраф или даже открыть уголовное дело.

Эксперты затруднились сказать, чем вызвано подобное ужесточение, но полагают, что таким образом власти хотят пополнить бюджет за счет штрафов. Партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян назвал ситуацию новым давлением на бизнес, особенно если тот воспользовался помощью государства в период эпидемии коронавируса. Ведь крупным организациям может не хватить пяти дней даже на поиск ошибок, после которого надо подготовить новый документ.

Ситуация, когда из-за небольших погрешностей, ФНС будет выписывать штрафы в размере пяти процентов от неуплаченной суммы, может стать массовой. В то же время для ведомства такие изменения существенно упростят работу, позволив сократить количество камеральных проверок.

Ранее стало известно, что в России собираются ввести налог на роботов. Он будет сопоставим со средним размером налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в профессии, функции которой выполняет искусственный интеллект.