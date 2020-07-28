Жителей российского города заставили платить за снег и дождь

В городе Чусовом Пермского края жителей в течение нескольких лет заставляли платить за атмосферные осадки — коммунальщики включили в стоимость водоотведения сбор за таяние снега и дождь. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что с людей незаконно взимало средства муниципальное предприятие «Горводоканал», заключившее с абонентами договоры на водоснабжение и водоотведение. «Величина в размере 25 процентов, на которую, согласно договорам с "Горводоканалом", увеличивался объем сточных вод, была рассчитана непонятным нам способом и годами не менялась. Потребители коммунальных услуг в Чусовом могли на протяжении нескольких лет необоснованно переплачивать за услуги водоотведения», — рассказал представитель антимонопольного ведомства.

В настоящее время устанавливается точная сумма переплаты за коммунальные услуги. Российскому предприятию приказали прекратить незаконные поборы. Уточняется, что если оно не исполнит предписание чиновников до 24 августа, то в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело, а материалы проверки передадут в правоохранительные органы.

Ранее в июле жители многоквартирных домов в Тобольске получили платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, где в числе прочих числится услуга по уборке снега в мае и июне. В ответ на претензии граждан, которых летом заставили платить за уборку зимних осадков, коммунальщики заявили, что деньги на механизированную уборку снега собираются круглогодично — по аналогии с платой за отопление.

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