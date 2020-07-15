Москвича заставили восстановить в квартире мусоропровод времен Хрущева

Жителя столичного района Раменки заставили восстановить мусоропровод на кухне. Москвич самовольно сделал перепланировку, демонтировав часть трубы технического устройства, чтобы установить на освободившемся месте мебель. Об этом сообщается на сайте Мосжилинспекции.

Квартира мужчины расположена на последнем этаже дома времен Хрущева. Труба мусоропровода проходит через кухню, и собственник решил ее вырезать, посчитав свои действия безопасными для соседей. Но после уничтожения верхушки трубы обитатели дома начали жаловаться на неприятный запах в квартирах — москвич нарушил вентиляцию мусоропровода.

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Кроме того, возникли проблемы с обслуживанием мусоропровода и у коммунальщиков — стало невозможно его мыть и дезинфицировать, так как эти работы выполняются через шахту на чердаке.

За незаконную перепланировку москвича привлекли к административной ответственности, обязав вернуть мусоропровод на место. К настоящему времени предписание выполнено, труба восстановлена и полноценно эксплуатируется.

Ранее, в июне, вице-премьер Виктория Абраменко утвердила план внедрения в России раздельного сбора отходов, предусматривающий полный отказ от зданий с мусоропроводами. На смену им могут прийти измельчители пищевых отходов.

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