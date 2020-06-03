Предложение властей отказаться от мусоропроводов объяснили

Отказ от мусоропроводов в домах позволит стимулировать раздельный сбор мусора, заявила зампредседателя общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Светлана Разворотнева. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Разворотневой, наличие мусоропроводов в городских домах мешает проведению реформы по обращению с отходами, которая предусматривает введение раздельного сбора мусора. Она подчеркнула, что сегодня многие жильцы домов на общих собраниях самостоятельно решают отказаться от использования мусоропроводов, которые становятся рассадниками насекомых, крыс и неприятного запаха.

Материалы по теме В переработку Мифы и реальность раздельного накопления отходов

«Требования по отчистке и санитарной обработке мусоропроводов не выполняются», — посетовала Разворотнева. Она добавила, что наличие или отсутствие мусоропровода в доме не влияет на плату за вывоз мусора.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора отходов в России. В нем предполагается отказаться от мусоропроводов при проектировании новых домов.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!