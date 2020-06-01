24 региона России решили участвовать в эксперименте по раздельному сбору мусора

24 региона России готовы присоединиться к эксперименту по раздельному сбору мусора. Об этом говорится в «дорожной карте» построения системы раздельного сбора коммунальных отходов, пишет газета «Коммерсантъ».

В документе указано, что юридические лица и граждане, вовлеченные в оборот вторичных ресурсов, получат льготы и налоговые стимулы. К концу 2020-го правительство должно определить механизмы снижения платы граждан за раздельный сбор. В 2021 году в стране должен появиться проект поправок к базовому закону об отходах, в котором будут определены правовые основы обращения со вторсырьем.

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В планах также избавиться от мусоропроводов в новой застройке и включить места раздельного сбора в госреестр. Пункты сбора должны стать частью федеральной схемы управления твердыми коммунальными отходами.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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