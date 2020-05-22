В РЭО допустили увеличение количества мусоросжигающих заводов в России

Компания «Российский экологический оператор» (РЭО) готова рассмотреть инвестиционные проекты по строительству мусоросжигающих заводов на территории страны ради сокращения количества мусорных полигонов. Об этом заместитель главы организации Алексей Макрушин заявил в ходе онлайн-эфира, опубликованного на YouTube-канале РЭО.

Макрушин подчеркнул, что федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами предусматривает строительство только пяти заводов. Помимо этого, в нее включены уже существующие объекты по термической обработке ТКО.

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Ранее сообщалось, что в федеральной схеме обращения с отходами оставят мусорные полигоны, поскольку полностью отказаться от захоронения мусора не получится. Первый проект схемы был одобрен в конце апреля, ее окончательный вариант будет утвержден осенью 2020 года после того, как ее согласуют с регионами страны.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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