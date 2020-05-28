Власти выделят регионам более восьми миллиардов рублей на вывоз отходов

Власти выделят регионам более восьми миллиардов рублей на оплату коммунальных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первую поддержку получат операторы из 67 регионов, общая сумма составит 8,1 миллиарда рублей. Поддержка распространяется на все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Еврейской автономной области, Хабаровского края, не перешедших к организации деятельности по обращению с ТКО при помощи региональных операторов, а также Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность.

Материалы по теме «Все может закончиться трагически» Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом

Еще 1,15 миллиарда рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий по оказанию соответствующей коммунальной услуги населению. Отмечается, что это республики Калмыкия, Алтай, Крым, Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, а также Саратовская, Волгоградская, Иркутская, Тверская, Псковская и Ульяновская области.

15 мая сообщалось, что в апреле неплатежи за вывоз бытовых отходов в России выросли до 25 процентов.

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» входит в национальный проект «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!