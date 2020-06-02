Правительство предложило отказаться от мусоропроводов в новых домах

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора отходов в России. В нем предполагается отказаться от мусоропроводов при проектировании новых домов, передает «Интерфакс».

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли», — объяснила Абрамченко.

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Утвержденный план также предполагает подготовку предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах. Одно из таких предложений — установка в домах измельчителей пищевых отходов.

Ранее сообщалось, что 24 региона России готовы присоединиться к эксперименту по раздельному сбору мусора.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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