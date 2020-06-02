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В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

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Фото: РИА Новости

Строительство многоквартирных домов с мусоропроводами должно уйти в прошлое, поскольку они мешают раздельному сбору отходов, полагают в российском правительстве. Вице-премьер Виктория Абраменко утвердила план внедрения раздельного сбора, предусматривающий полный отказ от зданий с мусоропроводами, передает «Интерфакс».

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — заявили агентству в пресс-службе правительства. Там отметили, что подход к построению отрасли управления отходами должен быть комплексным.

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы. Кроме того, планируется разработка предложений по повышению уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах. Рассматривается в том числе возможность установки в домах измельчителей пищевых отходов.

В мае компании по вывозу и сортировке отходов призвали приостановить раздельный сбор вторсырья и его ручную сортировку из-за пандемии коронавируса. В ассоциации «Чистая страна», в частности, заявили, что многие страны уже приостановили отдельный сбор отходов из-за распространения COVID-19.

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