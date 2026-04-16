11:34, 16 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на учения США по противодействию ядерному оружию в космосе

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия сделает все, чтобы защитить свои рубежи и обеспечить безопасность граждан, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал информацию о военных учениях Соединенных Штатов и их союзников.

По данным портала Defense One, США и союзники провели военные учения под названием Apollo Insight для противодействия российскому ядерному оружию в космосе. В ходе учений были смоделированы последствия ядерного взрыва, который позволил бы вывести из строя спутники.

«Боятся, значит, уважают. Наша страна все сделает для защиты своих рубежей и для обеспечения безопасности своих граждан», — сказал Колесник.

По его словам, на Западе должны задуматься о том, как им жить дальше, и сделать выводы.

«Пусть думают, как вообще им жить дальше и донимать нас своими разведывательными спутниками, особенно из космоса, например, тем же Starlink. Пусть думают и делают выводы, что может произойти, если в конечном итоге это примет такую критическую для нас ситуацию. Мы, естественно, сделаем все возможное», — подчеркнул Колесник.

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Вашингтону нужно разместить системы вооружений в космосе. При этом он отметил, что возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность.

