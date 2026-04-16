11:39, 16 апреля 2026

В Минфине призвали не опасаться дефицита бюджета

Антон Силуанов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дефицит российского бюджета не является непредсказуемым. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

На Биржевом форуме Московской биржи глава Минфина отметил, что дефицит федерального бюджета за первый квартал в 4,58 триллиона рублей был ожидаемым. Он призвал не опасаться текущей ситуации, указав, что снижение доходов связано с падением нефтегазовых поступлений и авансированием расходов.

«В течение года ситуация с дефицитом будет выравниваться, мы будем выходить на свои плановые кассовые значения», — объяснил он.

По итогам первого квартала 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 4,576 триллиона рублей. По данным Министерства финансов, за март показатель увеличился на 1,127 триллиона рублей, что позволило заметно превысить уровень, ожидаемый по итогам года в соответствии с законом о бюджете (3,786 триллиона рублей). По сравнению с тем же периодом прошлого года дефицит вырос более чем в два раза как в денежном выражении, так и в отношении ВВП.

