Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:32, 16 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал об отсрочке вступления Украины в ЕС на 100 лет

Зеленский: Киев вступит в ЕС через 100 лет, если Брюссель захочет стать сильнее
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Украина вступит в Европейский союз (ЕС) через 100 лет, если Брюссель захочет стать сильнее лишь через 100 лет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ZDF.

Он считает, что Киеву выгоднее присоединиться к Евросоюзу, а не к Североатлантическому альянсу (НАТО). По словам Зеленского, вступление Украины в ЕС укрепит объединение с помощью количества личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технологий.

«Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет», — подчеркнул политик.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину. По его словам, сейчас они постоянно контактируют с Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Одессу не прикрыли». Россия нанесла масштабный двухволновой удар по Украине, он длился больше суток. Зеленский сделал заявление

    Российский хирург прокомментировала слухи о разрыве импланта на фото Кайли Дженнер

    Американский «Черный ястреб» налетал более 15 миллионов часов

    Россиянка навсегда заткнула кляпом рот оскорблявшего ее мужа

    США призвали отказаться от политики «Израиль прежде всего»

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Набиуллина объяснила ожидание низких ставок наивностью

    Хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в ОМС

    В ВСУ назвали особенность российской атаки

    В Минфине призвали не опасаться дефицита бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok