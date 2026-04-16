11:39, 16 апреля 2026

В ВСУ назвали особенность российской атаки

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ растянули удары по украинским городам на сутки, не концентрируясь только на ночных часах. Так новую тактику российских войск описал начальник управления коммуникаций командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Это была такая, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения», — объяснил спикер ВСУ.

По словам Юрия Игната, особенностью ударов также стало массовое использование баллистических ракет, которые остаются главной сложностью для украинских систем противовоздушной обороны.

В ночь на четверг, 16 апреля, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Взрывы были слышны во многих городах Украины — Киеве, Днепропетровске (украинское название — Днепр), населенных пунктах Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей. Сообщалось о применении баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    «Радиостанция Судного дня» сделала отсылку к Супермену

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
