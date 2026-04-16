В ВСУ назвали особенность российской атаки

Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ растянули удары по городам Украины на сутки

Вооруженные силы (ВС) РФ растянули удары по украинским городам на сутки, не концентрируясь только на ночных часах. Так новую тактику российских войск описал начальник управления коммуникаций командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Это была такая, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения», — объяснил спикер ВСУ.

По словам Юрия Игната, особенностью ударов также стало массовое использование баллистических ракет, которые остаются главной сложностью для украинских систем противовоздушной обороны.

В ночь на четверг, 16 апреля, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Взрывы были слышны во многих городах Украины — Киеве, Днепропетровске (украинское название — Днепр), населенных пунктах Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областей. Сообщалось о применении баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе.