Неизвестные расправились с арбитром во время футбольного матча

В Эквадоре преступники убили арбитра во время любительского футбольного матча

В Эквадоре неизвестные ворвались на поле во время любительского футбольного матча и расправились с арбитром. Об этом сообщает Need To Know.

12 апреля 48-летний Хавьер Ортега судил матч двух непрофессиональных команд в городе Пасахе, провинция Эль-Оро. В середине матча к полю подошли несколько преступников и открыли огонь по арбитру на глазах у футболистов и болельщиков. Мужчина получил тяжелые ранения. Спасти его врачам не удалось.

В полиции заявили, что изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы опознать преступников. Другие судьи любительской лиги выразили возмущение инцидентом и призвали власти усилить меры безопасности на непрофессиональных матчах. Они отметили, что в последнее время наблюдается рост насилия, связанного с любительским футболом в стране.

Ранее сообщалось, что в Бразилии известный футбольный вратарь, который расправился с возлюбленной и скормил ее собакам, решил стать политиком. Бывшего капитана клуба «Фламенго» Бруно Фернандеса ди Соза приговорили к 22 годам тюрьмы за это преступление в 2013-м, но четыре года спустя выпустили по амнистии.