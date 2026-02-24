Знаменитый футболист скормил возлюбленную собакам и решил стать политиком

Футболист-убийца из Бразилии Бруно Фернандес ди Соза решил стать политиком

В Бразилии известный футбольный вратарь, который расправился с возлюбленной и скормил ее собакам, решил стать политиком. Об этом сообщает Need To Know.

8 марта 2013 года бывшего капитана знаменитого клуба «Фламенго» Бруно Фернандеса ди Соза приговорили к 22 годам тюрьмы. Следствие установило, что он расправился со своей возлюбленной Элизой Самудио, которая была матерью его ребенка. Останки женщины так и не нашли. Следователи считают, что часть их Фернандес скормил собакам, а остальное залил бетоном. Футболист отрицал вину, однако его двоюродный брат сознался, что принимал участие в расправе.

В 2017 году Фернандес вышел на свободу по амнистии и продолжил карьеру в клубах низших дивизионов. Недавно 41-летний футболист заявил, что его команда «Васко да Гама» (Риу-Бранку) примет участие в Кубке Бразилии. Кроме того, Фернандес рассказал, что после окончания карьеры и истечении условного срока в 2031 году намерен заняться политикой.

Сначала он собирается избраться в совет своего родного города Рибейран-даш-Невеш. По словам Фернандеса, несколько партий предлагали ему вступить в свои ряды, но он пока не определился. При этом футболист-убийца заявил: «Я никогда не откажусь от своих правых убеждений».

Ранее сообщалось, что в США известный политик из штата Калифорния расправился с женой и обманывал родных и следователей 10 лет. Мужчину помогли разоблачить его дочери.