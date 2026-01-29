Известный политик расправился с женой и 10 лет обманывал следствие

В США политик Майкл Леон из Калифорнии убил жену и 10 лет обманывал следствие

В США известный политик из штата Калифорния расправился с женой и обманывал родных и следователей 10 лет. Об этом пишет New York Post.

Бренду Леон обнаружили без признаков жизни в ее доме в 2015 году. Из-за предсмертной записки, найденной рядом, следователи пришли к выводу, что причиной смерти был суицид. Дочери женщины не поверили в это и в 2021 году подали иск, в котором заявили, что виновником смерти их матери стал неизвестный преступник, обозначенный в документах именем Джон Доу.

В ходе повторного расследования были найдены некие электронные улики, подтвердившие правоту дочерей Бренды. В январе обвинения были предъявлены их отцу — Майклу Энтони Леону. По версии следствия, известный в Калифорнии политик, который баллотировался на пост мэра города Антиок, расправился с женой, после чего подделал записку и прочие улики, чтобы отвести от себя подозрения. В полиции пока отказались раскрыть подробности расследования, однако отметили, что ДНК-тесты пока не проводились, а обвинение основано исключительно на электронных доказательствах.

Во время недавних выборов Леон позиционировал себя как простого семьянина, который подобно остальным жителям города страдает от некомпетентности властей. «Я работаю неполный рабочий день, я лишился большей части сбережений, а цена моего дома упала. Но я ни за что не позволю этим трусам из горсовета сидеть сложа руки и считать, что они решат все вопросы повышением налогов!» — заявил он во время предвыборной компании. Ему удалось набрать лишь 1700 голосов и занять последнее место.

В данный момент Леон находится под стражей. Ему назначен залог в один миллион долларов (76,2 миллиона рублей). В случае признания виновным, мужчина может получить от 50 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее в Италии бывшего начальника полиции приговорили к пожизненному сроку за расправу над молодой коллегой, с которой у него был роман. Мужчина выстрелил в возлюбленную на рабочем месте.