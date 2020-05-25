Российский космический мусор приняли за метеоритный дождь

Жители австралийского города Виктория засняли на камеру «метеоритный дождь». Однако позже стало известно, что это обломки российского космического корабля, пишет Tech Times.

Местные жители указывают, что наблюдали явление около 20 секунд, после чего оно исчезло. Вместе с тем, сотрудники Университета Южного Квинсленда проанализировали видео очевидцев и заявили, что это третья ступень российской ракеты-носителя

«Низкая скорость, около шести километров в секунду, является характерным признаком того, что это космический мусор», — отметил профессор астрофизики Джонти Хантер (Jonti Hunter).

22 мая с космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». С космодрома запустили спутник Минобороны России, который должен предупреждать о ракетных ударах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!