Рогозин показал пуск ядерной «Тундры»

Стартовавшая 22 мая с космодрома Плесецк ракета «Союз-2.1б» вывела на околоземную орбиту космический аппарат «Космос-2546» в интересах Минобороны России, сообщает Russian Nuclear Forces Project. Видео запуска в Twitter опубликовал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Согласно Russian Nuclear Forces Project, «Космос-2546» станет четвертым спутником «Тундра» Единой космической системы обнаружения (пусков ядерных боевых ракет) и боевого управления «Купол». Третий такой космический аппарат («Космос-2541») запущен в сентябре 2019 года, второй («Космос-2518») — в мае 2017 года, первый («Космос-2510») — в ноябре 2015 года.

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщило, что российская спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Око-1» заменена современным «Куполом».

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