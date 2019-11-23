Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты в ночь с 22 на 23 ноября и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным организации, последний раз аппарат был замечен приборами на высоте 80 километров, и в настоящий момент на орбите его больше нет.

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