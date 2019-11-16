Россия переделает «Союз» из-за Восточного

Ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к созданию унифицированной ракеты «Союз-2», которая может одновременно запускаться с космодромов Восточный в Амурской области и казахстанского Байконура, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Агентство отмечает, что унификация потребует проведения работ не только с ракетой, но и с наземным оборудованием.

В сентябре гендиректор «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин заявил, что Россия создаст ракету «Союз-2М» под коммерческие нагрузки.

В ноябре 2018 года «Роскосмос» отчитался об успешном пуске с Восточного ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками, однако затем признал, что на целевую орбиту полезная нагрузка не вышла из-за ошибки в полетном задании носителя и разгонного блока.

Ракеты семейства «Союз» запускаются с четырех космодромов (Байконур, Плесецк, Восточный и Куру) из трех стран (Россия, Казахстан и Франция) и двух материков (Евразия и Южная Америка).

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