Россия создаст «Союз-2М»

Россия создаст ракету «Союз-2М» для выведения коммерческой нагрузки по конкурентным ценам, передает SpaceNews заявление генерального директора «Главкосмос Пусковые Услуги» Александра Серкина.

Выступая на конференции World Satellite Business Week в Париже, менеджер сказал, что «Союз-2М» разрабатывается на базе «Союза-2.1б», от которой будет отличаться отсутствием разгонного блока «Фрегат». Перспективный носитель сможет выводить 2-3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

Стоимость старта «Союза-2М» оценивается в 30 миллионов долларов. «Стоимость пуска снизилась в последние несколько лет. Это тенденция, которая продолжится», — считает Серкин.

Предположительно, работы по модификации «Союза-2» затронут двигатель третьей ступени РД-0124 (также применяется в носителях «Ангара-1.2» и «Союз-5»), который должен обеспечить возможность многократного пуска, а работы по «Союзу-2М» проводятся в сотрудничестве с Казахстаном и ОАЭ.

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В мае сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2» дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.

В октябре 2018 года «Главкосмос Пусковые Услуги» оценил стоимость запуска «Союза-2» с «Фрегатом» в 48,5 миллиона долларов, тогда же цена пуска ракеты без разгонного блока составляла 35 миллионов долларов.

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