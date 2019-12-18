Российское ядерное «Око» заменил «Купол»

Российская спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Око-1» заменена современным «Куполом». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе.

Агентство обратило внимание на слайды, продемонстрированные военным и отображающие структуру системы обнаружения пусков ядерных ракет, где был изображен космический аппарат «Купол». Согласно информации ТАСС, в настоящее время обновленная группировка включает в себя три спутника «Тундра», тогда как в состав системы «Око-1», переставшей работать в 2014 году, входило восемь космических аппаратов.

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На том же брифинге Герасимов заявил, что перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии.

В мае 2017 года на космодроме Плесецк состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником «Космос-2518» на борту, который относится к Единой космической системе обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ) «Тундра».

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