Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — сказал начальник на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
В августе появление Су-57 в Сирии телеканал «Звезда» объяснил рекламой российского оружия.
В апреле СМИ сообщили о втором появлении Су-57 в Сирии, которое в Минобороны опровергли.
О первом появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале 2018 года.
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