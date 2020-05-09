Россиянам назвали безопасный способ выбрасывать мусор

Выбрасывать мусор в контейнеры на улице безопасно, если соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве назвали способ избежать заражения коронавирусом при утилизации отходов. Так, важно не прикасаться к баку и помыть руки после возвращения домой. Также необходимо упаковать мусор в двойные мусорные пакеты и плотно их завязать.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко рассказал, сколько вирус живет на поверхности разных предметов. По его словам, он способен сохранять активность на защитной маске до семи дней, на на денежных купюрах и стекле — до четырех дней, на обработанной древесине и одежде — 24 часа, папиросной бумаге и салфетках — три часа.

По данным на 8 мая, в России выявлено почти 188 тысяч фактов инфицирования. В половине случаев заболеванием протекает бессимптомно.

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