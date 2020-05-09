Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.

Также были опубликованы показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений. Отмечается, что готовность к выходу из ограничительных мероприятий будет оцениваться по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

В ведомстве пояснили, в каждом регионе период снятия ограничений и его продолжительность будут индивидуальными.

Также отмечается, что соблюдение режима самоизоляции останется обязательным на всех этапах снятия ограничительных мер для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

По последним данным, в России насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области.

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