В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1», ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в столице будут применять новый метод — иммуноферментный анализ. Его планируется внедрить уже в начале следующей недели. Анализ венозной крови позволит выявлять в том числе тех, кто уже переболел коронавирусом и приобрел иммунитет к инфекции.

Также заммэра рассказала, что в Москве впервые вводится требование об обязательном выборочном тестировании работников предприятий. «Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — пояснила Ракова.

В интервью Ракова заявила, что надо носить маски и перчатки после 12 мая практически везде. По ее словам, средства защиты потребуются во всех местах за исключением квартиры или рабочего кабинета.

В России на 8 мая насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области.

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