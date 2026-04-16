ЦБ вслед за Путиным обеспокоился состоянием российской экономики

Набиуллина: Россия столкнулась с затяжным ухудшением условий внешней торговли

Нынешнее состояние российской экономики вызывает определенную тревогу на фоне перманентного ухудшения внешнеторговых условий. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи. Ее слова приводит ТАСС.

Ухудшение торговых условий затронуло как экспорт, так и импорт. Дополнительной проблемой является затяжной кадровый голод на фоне рекордно низкой безработицы. Именно эти факторы вкупе с высокой инфляцией сейчас характеризуют актуальное состояние российской экономики, констатировала Набиуллина.

Трудностей также добавляют ограничения по рабочей силе, добавила она. Россия, отметила Набиуллина, впервые в современной истории столкнулась с подобного рода проблемой. Ответом на все вышеперечисленные вызовы в итоге стала затяжная жесткая денежно-кредитная политика, заключила Набиуллина.

Ранее тревогу по поводу нынешнего состояния российской экономики выразил президент России Владимир Путин. В начале года, напомнил он, национальный ВВП впервые за долгое время упал. Подобная динамика, по его словам, резко разошлась с прогнозами регулятора и правительства. Одной из причин стали сезонные и календарные факторы, пояснил он. Однако сваливать все исключительно на это было бы некорректно, заключил Путин, призвав власти выправить ситуацию.

Об угрозе скорой стагнации российской экономики ряд экспертов предупреждал еще в середине прошлого года. Модель роста, основанная на сочетании рост зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, исчерпала себя, подчеркивали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Новых же драйверов за последнее время в стране так и не появилось. При таком раскладе российский ВВП уже в скором времени будет ждать неизбежная рецессия, пришли к выводу аналитики.