Путин назвал главные причины спада российской экономики

Путин: Сезонные и погодные факторы повлияли на динамику ВВП России в начале года

Заметное падение российской экономики в начале этого года было обусловлено в том числе негативным влиянием сезонных и погодных факторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В январе было на два рабочих дня меньше, чем в том же периоде 2025 года, а в феврале — на один, отметил глава государства. Помимо этого на динамику ВВП повлияли и другие факторы, включая погодные, констатировал Путин.

По итогам января российская экономика сократилась на 2,1 процента год к году. В феврале негативная тенденция продолжилась. За последний зимний месяц ВВП просел еще на 1,5 процента.

Ряд экспертов предупреждал о приближении неизбежной стагнации российской экономики еще в середине прошлого года. Рост национальной экономики в предыдущие несколько лет, отмечали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), был основан на модели, сочетающей рост зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения. Однако ближе к 2026 году эта модель фактически исчерпала себя, а новых драйверов за последнее время так и не появилось.

На ситуацию также влияет снижение инвестиций в основной капитал, отмечал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Если в обозримом будущем власти не найдут способа исправить негативную тенденцию, национальная экономика неизбежно столкнется со стагнацией, констатировал он.