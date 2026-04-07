Российской экономике спрогнозировали стагнацию

Глава РСПП Шохин: Темпы роста российской экономики могут свестись к нулю

В среднесрочной перспективе темпы роста российской экономики могут свестись к нулю. О риске скорой стагнации предупредил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Стагнация представляет собой период застоя в экономике. Для него характерны прекращение роста производства, снижение деловой активности и торможение развития бизнеса. Темпы экономического роста при таком раскладе оказываются околонулевыми.

В настоящее время, отметил он, существуют риски ускорения темпов снижения инвестиций в основной капитал. В 2026 году падение может втрое превысить официальный прогноз и составить 1,5 процента. «Если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту», — констатировал Шохин.

Стагнация российской экономики, пояснил он, не позволит выполнить поставленные властями задачи в нацпроектах. Снижение инвестиций в основной капитал поставит под угрозу развитие таких важных отраслей, как цифровые решения и роботизация. В обозримом будущем эти секторы могут столкнуться с «шоковой заморозкой», заключил Шохин.

О том, что нынешняя модель роста российской экономики, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, фактически исчерпала себя, ранее предупреждали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Новых же драйверов развития за последнее время так и не появилось, сетовали они. В сложившихся реалиях, подчеркнули они, российская экономика неизбежно войдет в полноценную рецессию. Избежать подобного сценария, пришли к выводу они, не поможет даже снижение ключевой ставки.