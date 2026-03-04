Российскую экономику залихорадило

Российская экономика сократилась на 2,1 процента в январе

По итогам января 2026 года российская экономика сократилась на 2,1 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства экономического развития (Минэка).

В ведомстве объяснили подобную динамику высокой базой прошлого года. В январе 2025-го, напомнили в Минэке, темпы роста российской экономики оценивались в 2,9 процента. Кроме того, в первом месяце 2026-го было на два рабочих дня меньше, чем в январе прошлого.

Ряд экспертов предупреждал о приближении неизбежной стагнации российской экономики еще в середине 2025 года. Стремительный рост в предыдущие несколько лет, отмечали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), был основан на модели, сочетающей рост зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения.

Однако к началу второй половины прошлого года эта схема фактически исчерпала себя. Новых же драйверов роста за это время в стране так и не появилось, констатировали тогда в ЦМАКП. За последнее время, пояснили аналитики профильного центра, также заметно снизились и бюджетные вливания, что было во многом продиктовано стремительным увеличением дефицита госказны. Новыми драйверами роста, заявлял замглавы администрации президента России Максим Орешкин, могли бы стать прорывы в технологических и организационных направлениях. Однако на деле говорить об этом пока не приходится, посетовал он.