В Крыму нашли построенное из могильных плит здание

Здание Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности оказалось построенным из могильных плит. Это выяснилось при ремонте объекта. Снимки фасада размещены в крымской группе «Старый Симферополь. Краеведение» в Facebook.

«Улица Караимская, 29а. Здание техникума. Идет ремонт фасада. Видно, что при строительстве использовались надгробные плиты. Спешите увидеть, пока не скрылись под новым слоем штукатурки или пенопласта», — подписала фото женщина, которая нашла необычный объект.

В комментариях члены группы представили свои версии использования надгробий при возведении здания. «Наверное использовали плиты с Первого городского кладбища, которое было на улице Кладбищенской, ныне Крылова. Или с Первого гражданского (старого Русского)», — предположил один из них.

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«В 30-х в конце 40-х по всему Союзу с кладбищ демонтировали памятники из ценного материала — мрамора, гранита — на строительство объектов, имеющих важное значение, — пояснил другой комментатор. — Это прежде всего метро, различные дворцы и прочее. Остальное, что попроще, шло на строительство разрушенного войной, и не только. Симферополь побольше город, и кладбища были богаты на этот материал. Со всего Крыма свозили в Симферополь. На товарной станции загружали составы и на Москву, Ленинград. Вот, к примеру, в Харькове все стадионы находятся на бывших кладбищах, как и многие парки. Перед войной могилы очищали от ценностей, и так по всему Союзу».

Летом 2019-го в Астрахани коммунальщики отремонтировали улицу кусками надгробий. Впоследствии прокуратура обязала их расчистить дорогу «от фрагментов ритуальной атрибутики».

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