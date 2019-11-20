Тюремщики заманили уклонившуюся от уборки могил россиянку на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН по Свердловской области заманили на фотосессию объявленную в розыск девушку, чтобы ее задержать. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, 7 февраля суд назначил девушке 400 часов обязательных работ за незаконное приобретение наркотических веществ через закладку без цели сбыта. В ГУФСИН решили, что она будет отрабатывать наказание, занимаясь уборкой на Широкореченском кладбище. Тем не менее осужденная не ходила на назначенные ей обязательные работы, не появлялась по месту жительства и не отвечала на звонки инспектора. В связи с этим в ноябре текущего года ее объявили в федеральный розыск.

Через социальные сети девушки удалось установить, что она хочет стать моделью. Тогда от имени модельного агентства ей предложили провести пробную фотосессию и назначили встречу в одной из студий, куда заранее прибыли сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН. Задержанную доставили в отдел полиции. Суд заменил ей оставшуюся часть наказания на два месяца лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области удалось задержать осужденного, который сбежал из колонии, угнав для прикрытия служебную машину ФСИН. В процессе он бросил машину и попытался убежать, однако его остановили сотрудники ведомства.

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